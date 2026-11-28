國軍地面部隊急需野戰低空防空能量，對美採購專案名稱為「人攜式短程防空飛彈」的肩射刺針飛彈，第一階段主辦採購案的陸軍與配合採購的海軍司令部2025年底止預算執行率均已超過9成，但多數武器裝備截至今（2026）年6月底止仍未按原規劃期程獲得，目前抵台的肩射飛彈彈體成數僅採購量的12.6%。

立法院預算中心指出，陸軍及海軍原規劃應於2025年底合計籌獲肩射刺針飛彈500枚、發射系統合計178套、敵我識別器合計170套；但然截至今年6月底止，僅海軍籌獲飛彈63枚，陸軍及海軍分別籌獲敵我識別器24套及62套。抵台的肩射飛彈彈體成數僅採購量的12.6%。

預算中心指出，海軍司令部自2017年度開始納編「人攜式短程防空飛彈」計畫分年預算，總經費61億998萬3千元，規劃籌購飛彈250枚、發射系統70套及敵我識別器62套，辦理期程為2017至2022年度，其後配合陸軍司令部對同款飛彈需求，依國防部政策指導由海軍統籌辦理，2018年8月再次修訂整體獲得規劃書將期程延長至2025年度；陸軍司令部則自2019年度起納編「人攜式短程防空飛彈」計畫預算，總經費72億6528萬7千元，規劃籌購飛彈250枚、發射系統108套及敵我識別器108套，辦理期程為2019至2025年度。

預算中心指出，後來因應敵情威脅日益嚴峻及國土防衛作戰實需，國防部於2022年再頒增購需求並納原「人攜式短程防空飛彈」計畫執行，改由陸軍統籌辦理並於2024年5月修訂整體獲得規劃書，規劃增購飛彈2121枚，其中包括陸軍1985枚、海軍45枚及憲兵91枚、發射系統585套、包括陸軍549套、海軍15套及憲兵21套，全案預算增為690億1645萬2000元，辦理期程則延長至2031年度。

預算中心表示，此案第一階段原規劃辦理期程為2017至2025年度，截至2025年底止，陸軍及海軍司令部已分別編列預算69億1963萬4千元及60億6884萬1千元，執行數69億1877萬4000元及59億5878萬1000元，執行率達99.99%及98.19%。

但調查陸軍及海軍原規劃應於2025年底合計籌獲飛彈500枚、發射系統合計178套、敵我識別器合計170套，但截至2026年6月底止，僅海軍籌獲飛彈63枚，陸軍及海軍分別籌獲敵我識別器24套及62套。陸軍針對尚未運交品項說明表示，還未交貨的飛彈437枚，美方規劃合約商於今年第3季分批交運至美陸軍辦理驗收及封裝作業，以利第4季交運順利執行。

預算中心說，陸軍及海軍原規劃應於2025年底前籌獲「人攜式短程防空飛彈」第一階段項量，截至2026年6月底止仍有部分尚未籌獲；另於2024年度修訂整體獲得規劃書俾利相關軍種增購這項武器裝備部分，也尚未就增購部分與美方簽署發價書，均有賴國防部積極與美方溝通協調，以利軍種儘早取得所需武器裝備。

陸軍、海軍司令部及憲兵司令部2027年度已繼續就「人攜式短程防空飛彈」第2階段籌購建案編列1億1000萬元、70萬5000元及87萬6000元預算。