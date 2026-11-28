海委會月前在國慶展演首度展示軍援JUMP 20無人機及自購MARTAC T-24無人艇，近期也陸續接收新購軍用V-BAT長程偵蒐無人機。立法院預算中心提醒，海巡署近1年來「無人機區隊」及取得適型專業操作證的人數均大幅減少，今年8月底實際員額未達預算員額6成，過去採購的旋翼型無人機於去年度墜海3架，其他17架的使用效益也不盡理想，呼籲海巡署通盤檢討無人機的人力配置及舊型機等相關運用機制，以發揮資源最大效益。

預算中心調查，海巡署「無人機區隊」人數自2025年8月底的62人減為2026年8月底的51人，減少11人、減幅達17.74%；其中取得配合「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」重量為25公斤以上未達150公斤的IIc高級專業操作證者，人數自53人減為44人，減少9人、減幅16.98%。統計今年8月底「無人機區隊」實際員額51人，占今年度預算員額90人的比率僅為56.67%，未達6成。

預算中心指出，海巡署於北部、中部、南部、東部及艦隊分署配置過去採購的旋翼型無人機，由專責人員執行取締越界漁船、岸際偵巡及東沙、南沙與南方海域巡護等任務。2018及2019年度執行「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，於5個分署各配置4架UAV，總計20架，但因2025年度北部、南部及東部分署各墜海1架 ，截至今年8月底實際僅17架UAV，由「無人機區隊」51人經管。

預算中心表示，有鑑海巡署持續推動「海空一體，精銳海巡」政策，並已於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，於2025至2027年度編列籌補各式海空無人載具等所需經費40億9473萬1000元，呼籲海巡署允宜通盤檢討無人機的人力配置及舊型機等相關運用機制，以提升資源運用效益。