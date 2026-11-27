台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚與羅馬尼亞國防工業雇主組織（OPIA）執行長皮爾克勒貝斯庫（Răzvan-MarianPîrcălăbescu）今日在布加勒斯特簽署瞭解備忘錄，深化台灣與羅馬尼亞的軍工與航太產業交流。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，在駐斯洛伐克代表李南陽、國防產業訪團共同團長曹進平、亞洲航空董事長李偉賢，以及羅馬尼亞最大的國營國防與軍工企業ROMARM董事科斯塔斯（Bogdan Costas）共同見證下，台灣與羅馬尼亞簽署瞭解備忘錄（MOU），建立友好且互利的產業對話橋樑。

此次簽署的備忘錄，針對國防、航太及軍民兩用（dual-use）等產業探索合作機會。具體合作項目包含資訊交流、企業對企業（B2B）商業引薦、供應商媒合，以及共同參與產業展覽或貿易訪問團，藉此促進雙邊企業對接與供應鏈鏈結。

備忘錄簽署正值羅馬尼亞面臨國家安全威脅及軍工產業發展之際，為台羅產業合作奠定基礎，展現雙方產業界攜手強化供應鏈韌性、共同拓展歐洲軍工與航太市場的意願，多元拓展深化雙邊各產業合作。

為促進雙邊實質合作，李南陽邀請羅馬尼亞國防工業雇主組織組團訪問台灣，參加明年的「台北國際航太暨國防工業展覽會」（TADTE）展，OPIA執行長正面回應，表示樂見其成並盼共同促進雙邊產業交流。

台灣國防產業發展協會籌組的國防產業訪問團26日在羅馬尼亞首都布加勒斯特出席「台羅國防暨航太產業論壇」，並與羅馬尼亞業者進行多場會談，現場氣氛熱絡，顯示羅馬尼亞產業界對台灣國防產業合作抱持高度興趣。