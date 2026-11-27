陸軍苗栗斗煥坪營區昨天傳出火警，軍方證實，斗煥坪營舍昨天下午因不明原因起火，隨即通報消防隊協助撲滅火勢，無人員傷損。目前現場已由消防局封鎖並調查釐清事故原因。

陸軍苗栗斗煥坪營區昨晚發生火警，一度傳出失火的是儲存無人機等裝備的庫房，引發軍方高層關切。

陸軍六軍團表示，步兵第249旅斗煥坪營區於昨日16時許，單位官兵發現營舍因不明原因起火，隨即主動通報消防隊到場協處，火勢即時撲滅，無人員傷損，已經由消防隊封鎖現場，待進行鑑識。

六軍團強調，將全力配合苗栗縣消防局調查釐清事故原因，同時也要求所屬各單位持續加強營舍、庫儲都設施巡管及消防設備檢查，確實維護營區安全。