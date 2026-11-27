台灣國防產業訪問團26日出席在羅馬尼亞舉辦的「台羅國防暨航太產業論壇」，駐斯洛伐克代表李南陽表示，台灣具備無人機、資安與國防科技優勢，羅馬尼亞則有能源與軍工發展潛力，雙方將以經濟發展及國家安全為合作支柱，建立長期互利夥伴關係。

近期歐盟強調「黑海安全就是歐洲安全」，宣布挹注資金於羅馬尼亞成立黑海海事安全中心；羅馬尼亞今年也多次發生無人機侵入領空事件，凸顯強化反無人機及關鍵基礎設施防護能力的迫切需求。

在駐斯洛伐克代表處、布加勒斯特台貿中心與羅台協會（ROTA）的協助下，台灣國防產業發展協會籌組的國防產業訪問團26日參加在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉辦「台羅國防暨航太產業論壇」（Taiwan–Romania Defense and Aerospace Business Forum）。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯洛伐克代表李南陽致詞表示，訪團此時來訪對協助羅馬尼亞國家安全及軍工產業韌性發展都具即時性的特殊意義，羅馬尼亞具備豐沛能源資源及國防產業發展潛力，台灣則在無人機、反無人機、資安及國防科技領域擁有成熟技術與量產優勢，深化與羅馬尼亞合作的熱忱不變，將持續以經濟發展及國家安全為兩大合作支柱，建立長期互利的產業夥伴關係。

台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚表示，台灣具備國防科技、量產及完整供應鏈優勢，願透過技術移轉、共同研發及在地生產，協助羅馬尼亞提升國防自主能力，並深化雙方產業合作。

此次台灣國防訪團成員來自15家企業與4家研究機構，涵蓋無人機、反無人機、航太、AI資安、電池能源、複合材料及軍用車輛等產業。26位成員中許多為首次造訪羅馬尼亞，期盼藉此次訪問深入了解羅馬尼亞國防與航太產業發展現況與市場潛力。

本次論壇包括羅馬尼亞國家軍工公司Romarm、羅馬尼亞國防工業雇主組織OPIA，以及國營軍工、反無人機與國防電子、航太、鋁材、無人機服務、通訊系統整合等業者，與國防投資顧問、智庫代表共約50家廠商與會。

OPIA及Romarm均表示歡迎，並說明羅馬尼亞將推出2億歐元國防產業補助與10億歐元製造業補助，歡迎台商投資。

台灣業者除簡報產品與合作需求，也與羅馬尼亞業者進行多場會談，現場氣氛熱絡，顯示羅馬尼亞產業界對台灣國防產業合作的高度興趣。

台灣訪團預計今天拜會羅馬尼亞航太公司及鋰電池製造商，就航空器維修、無人機生產及電池供應鏈等領域洽談合作。