明天是九合一選舉投票，為防範不法集團利用選舉期間勤務空檔，從事走私、偷渡及不法滲透，海巡署東部分署於昨晚至今統合第九、第十巡防區勤務能量，並結合友軍單位執行「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務，動員91名人力及多項海陸空裝備，針對花蓮、台東沿海港口、岸際及近海海域加強巡查，提升選舉期間海岸與海域安全。

東部分署表示，此次行動共出動巡防艇2艘、海關巡緝艇1艘、巡邏車29輛、機動雷達車1輛、紅外線熱顯像車1輛及無人機1架，透過海上巡弋、岸際機動巡邏及空中監控等方式，擴大巡查範圍，掌握沿海及海面可疑動態。

除港口及近海海域外，勤務人員也針對轄內空屋、涵洞、岸際聯外道路及下水道等容易遭利用的區域加強巡查，並強化進出港船舶查驗，防範違禁品走私入境，避免不法分子趁選舉期間見縫插針。

東部分署指出，這次專案勤務整合海巡、海關及友軍單位力量，透過跨單位合作及多元裝備運用，強化東部沿海重要區域的巡查與監控，維護選舉期間海岸、海域治安及社會安全。呼籲民眾如在海面或岸際發現可疑人車、船舶或異常活動，可立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將儘速派員查處，與民眾共同守護國境安全。