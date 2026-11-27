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九合一選舉11月28日登場 國防部：戰備部隊當天12時交接
九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於28日投、開票，國防部今天表示，當週戰備部隊交接時間，調整至明天中午12時實施，各單位不得於投票日對排定放假人員施以罰勤、禁足或限制官兵返鄉投票之懲處，以保障官兵投票權利。
針對九合一選舉投票，國軍戰備輪值、休假情況，國防部回覆中央社記者詢問指出，選舉期間，國軍均依「軍官士官士兵休請假作業規定」，結合經常戰備任務，採建制輪休。
國防部表示，當週戰備部隊交接時間，調整至投票日12時實施；非戰備部隊，依規定輪休。若因特殊事由調整，須簽奉少將（旅）級主官核准。
國防部指出，各單位不得於投票日對排定放假人員施以罰勤、禁足或限制官兵返鄉投票之懲處，以保障官兵投票權利。
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