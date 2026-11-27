國軍防空戰力獲得進一步提升，空軍司令鄭榮豐上將昨日主持「寰展計畫」全系統戰備典禮，宣示這套歷經多年建置與換裝的新一代自動化防空指管系統，正式投入戰備。也象徵陸海空三軍的各式防空飛彈系統，可透過戰場共同圖像和自動化指管，更提升接戰效率。

2026-11-27 14:00