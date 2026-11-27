衛星影像及研究報告顯示，中國正在面向台灣的福建省大埕灣（Dacheng Bay）舉行為期數週的兩棲登陸演習，以測試將民用船舶連結成臨時浮橋，將部隊及裝備運上岸的新方法。

根據路透社檢視的衛星影像及地理空間分析公司影臻智太（ingeniSPACE）的報告，這場演習於11月1日首度被發現。

影臻智太營運長王柏仁（Jason Wang）表示，「解放軍似乎正在演練較不易被偵測的方式，為可能參與第一島鏈入侵行動的部隊提供後勤支援。」第一島鏈是從日本經台灣延伸至菲律賓的弧形島鏈。

「利用民用船舶搭建浮橋，可將重型裝備及物資從較深水域運上岸，增加台灣沿岸可供登陸的地點。」

本次演習地點鄰近東山島，中國國家主席習近平2024年曾到訪當地。

一名聽取演習相關簡報的高階安全官員表示，大埕灣距台灣本島約280公里，演習截至今天仍在進行。11月1日至16日的影像分析顯示，船隻在海灣內調度，反覆搭建並拆除1座長約800公尺的浮橋。

影像及資料顯示，共有8艘民用船舶參演，包括4艘駁船、2艘半潛船、2艘動力船，另有4艘登陸艇及其他小型支援船，以及在附近活動的中國海軍艦艇。

影臻智太指出，影像中未見架橋專用設備，顯示中國軍方可能正練習運用現有民用船舶，搭建戰時登陸設施。安全官員表示，演習目標是「迅速奪取小型島嶼」，且這場演習與第一島鏈可能的突發事態高度相關。

這名官員還說，這似乎是解放軍今年度「全軍戰略演習」（All-Military Strategic Exercise）的一環，屬於例行演習，但今年舉行時間較往年晚。

中國國防部昨天稱解放軍近期在區域內的訓練「完全正當合理」。台灣國防部則表示，已掌握中國在大埕灣的軍事活動，包括演習使用民用船舶，正評估對台海安全及區域和平的影響。

駐亞洲的多名武官表示，中國似乎不斷調整、精進沿海演訓，反映跨越台灣海峽進行兩棲登陸的艱鉅程度，包括台灣在內的中國對手也會密切觀察這類演練。

台灣當局先前披露，中國2023及2024年9月在大埕灣舉行兩棲登陸演習，並出動滾裝貨輪；路透去年8月也曾報導，中國在廣東南部外海舉行類似演練，顯示中國正練習利用民用船舶支援對台軍事行動。

這名高階安全官員表示，這場演習顯示中國軍方日益重視島群作戰，但也不應誇大演習的實戰價值，因為「創新與幻想之間，仍有一段距離」。官員還說，駁船在戰時將成為「活靶」。