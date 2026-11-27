國軍防空戰力獲得進一步提升，空軍司令鄭榮豐上將昨日主持「寰展計畫」全系統戰備典禮，宣示這套歷經多年建置與換裝的新一代自動化防空指管系統，正式投入戰備。也象徵陸海空三軍的各式防空飛彈系統，可透過戰場共同圖像和自動化指管，更提升接戰效率。

國軍防空指揮系統經過多年逐步升級，從1980年代建置「天網系統」，1990年代提升為「強網」，實現空中指揮管制的全自動化防空系統。在二代兵力陸續到位部署後，更進一步升級為「寰網」聯戰系統，納入空軍各型防空雷達以及愛國者、天弓、鷹式飛彈的防空情資，但仍未將海軍艦艇的標準二型、標準一型等艦載防空飛彈納入，形成海空軍防空系統的涵蓋死角。

軍方為此推動寰網系統二階段精進案的「寰展專案」，除了將海空軍雷達情資即時整合，也納入低空防衛的各式防空飛彈與機砲，並把三軍中低空防空飛彈調度運用將更具有彈性，發揮整體戰力。

透過寰展系統，可將樂山長程預警雷達、空軍雷達站、E-2K預警機以及海軍艦載雷達的情資整合在一起，讓三軍看到同一張即時戰場地圖。同時透過AI輔助運算，系統可在短時間內判斷敵方目標的威脅程度，自動指派愛國者三型增程型飛彈、中空的天弓三型與海軍標準二型飛彈，以及低空的陸射劍二、刺針飛彈與防空快砲去接戰攔截。

空軍原先編列近82億元預算委託中科院執行「寰展專案」，後來因為與美商議價、系統整合以及等疫情影響，導致計畫時程延宕，且總經費增加到108億元至110億元左右，今年6月終於傳出成功整合三軍防空飛彈與情資系統，完成全系統構連，如今達成全系統戰備。

賴清德總統去年宣示推動「台灣之盾」防空體系，軍方表示，未來將在寰展系統已經整合的現有防空武器系統為基礎，再納入將向美軍引進的NASAMS防空飛彈及國產「強弓飛彈系統」，構成更完整的防空網。