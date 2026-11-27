民進黨台北市長候選人沈伯洋曾獲索羅斯創辦的「開放社會基金會」經費資助，民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今在社群平台發文表示，其目的、對價關係、用途，例如是否有用於選戰和罷免，這有境外資金介選疑慮，至少公益侵占、用人背信、甚至貪汙侵占，隨便一條比照柯文哲的標準，沈伯洋根本都不用再選了，就直接抓進去關了，要是司法公平的話。

2026-11-27 09:08