中共8機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲1架共機進入西南及東部空域，及7艘共艦，總計中共8機艦持續在台海周邊活動，並偵獲中共昨天下午5時38分發射運載火箭，火箭飛行路徑經台灣防空識別區，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午11時10分至昨天下午4時35分，在台灣西南空域偵獲中共1架無人機，飛行航跡延伸至台灣東部空域。
國防部指出，偵獲中共昨天下午5時38分在四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣防空識別區，朝西太平洋方向。根據國防部當天提供資訊，此運載火箭高度位大氣層外，對台灣地區無危害。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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