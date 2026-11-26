陸軍兩棲作戰大隊一名黃姓下士日前在澎湖自主操練時受傷，造成頸椎骨折及脊髓損傷。家屬今天發表聲明表示，已看過監視畫面，對訓練過程及後送醫療並無疑慮，盼外界勿根據片面資訊揣測，也請尊重家人隱私，不要轉傳相關影片或影像。

陸軍特指部兩棲作戰大隊一名黃姓下士日前在澎湖操演蛙人操時受傷，導致頸椎骨折，出現脊髓損傷、肢體無力情形，被緊急送往醫院治療。航特部指出，黃姓下士在自主操練時，不慎受傷，目前意識清醒，沒有生命危險，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

由於事發後出現是否操練不當的疑慮，黃姓下士的家屬今天透過書信指出，感謝這段時間所有親友、國軍相關單位及醫療團隊的關心與協助，也特別感謝院方全力協助與照護，讓家人深刻感受到醫療團隊的專業與用心。

家屬強調，目前已看過監視畫面，對於訓練過程及後送醫療並無疑慮，醫生也確實有與家屬聯繫，目前國防部長顧立雄已指派陸軍政戰主任樓偉傑及神經外科專業醫療團隊共同會診，提供妥善的照顧。

家屬表示，黃姓下士一直很喜愛國軍及所屬單位，懇請外界不要因片面資訊有過多揣測，造成不必要的傷害；也請大家尊重家人隱私，不要轉傳、散布任何相關影片或影像，給家人一些空間與時間。

家屬說，懇請大家一起為傷者集氣，祝福他早日康復。再次感謝所有關心與協助的人，謝謝理解與支持。