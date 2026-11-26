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陸軍特戰部隊因應敵情改變編制 幕後推手是他
陸軍司令部表示，陸軍特戰部隊因應未來作戰需求，大幅改變部隊編制。據了解，幕後政策由陸軍航特部指揮官楊承華推動。
陸軍司令部指出，因應敵情威脅，自10月1日起將特戰部隊營、連、排、班，更銜為大隊、中隊、區隊、分隊，以符合實需。
民國68年國軍靖安案改編特戰部隊為憲兵之前，特戰大隊正、副大隊長為上校編階。所有現役三字開頭的憲兵營，都由特戰大隊改編。
陸軍兩棲偵察營改制為大隊後，楊承華持續推動特戰部隊改編，比照陸航作戰隊、海軍陸戰隊偵搜大隊，讓海龍蛙兵與特戰營爭取成為上校編階主官的作戰單位。
楊承華曾任陸軍航特部作戰發展室主任，當時推動陸航直升機營比照空軍，改編為作戰隊，提升陸航軍官編階。
楊承華陸軍官校正62期，他的同期同學晉升中將人數7人，除楊承華外，還包括空軍防空部指揮官莊鴻文、花防部指揮官邱之峰、可望接任陸軍司令部參謀長的尹昌榮、軍備局長黃超政、國防部作戰計畫參謀次長侯嘉倫，以及陸軍第六軍團副指揮官董冀星。
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