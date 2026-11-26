台灣向美國採購F-16C/D Block70戰機交付進度，空軍已接收五架新機，另有部分戰機並未立即返台，而是留在美國執行飛行訓練與測試任務。消息指出，其中兩架已進入亞利桑那州訓練單位，另有兩架在加州愛德華基地測試。這批戰機為何選擇留美執行任務，後續交付與返台時程仍然值得關注進展。

2026-11-26 07:31