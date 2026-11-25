陸軍航空特戰指揮部表示，兩棲作戰大隊黃姓下士在蛙操訓練時，不慎傷及頸部，造成頸椎骨折及脊髓損傷，暫無生命危險，正由三總澎湖分院全力醫療中，軍方並已調查事故原因，加強高風險訓練的安全管制。

俗稱「海龍蛙兵」的兩棲作戰大隊，今年10月1日才由兩棲偵察營改編為大隊。據Threads貼文指出，事發於昨日下午約3時許，兩棲作戰大隊黃姓下士在搶背訓練中重摔撞頭，造成頸椎第六節重創、胸腔以下無知覺，恐面臨終身癱瘓，正由三軍總醫院澎湖分院開刀搶救。

有家屬擔憂頸椎重傷可能攸關後續神經功能與復原，為何不能第一時間後送台灣本島、動用更完整的醫療量能或請台灣專科醫師協助。軍方表示，當事人目前仍在手術治療中，因近日天候不佳，醫院方面擔憂後送飛行過程中，可能加重脊髓損傷的風險，徵得家屬及當事人同意在澎湖當地進行手術治療。

航特部表示，黃姓下士是在執行蛙操訓練時，輪序於軟墊練習後，因求好心切，在自行模擬練習時不慎傷及頸部，經單位立即後送三軍總醫院澎湖分院治療，診斷為第六節頸椎骨折及脊髓損傷肢體無力，當事人目前意識清醒，暫無生命危險。

航特部今天上午已指派幹部陪同家屬前往醫院，於術前與黃姓下士見面，並與家屬共同審視訓練過程監視畫面，讓家屬瞭解肇生經過。官員強調，目前將會全力救護跟陪伴家屬。

航特部表示，三軍總醫院澎湖分院全力給予醫療照護，航特部已編組調查事故原因，同時針對高風險訓練，將加強安全管控機制，避免再發生類似案件，確保部隊訓練安全。