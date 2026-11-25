立法院日前三讀通過115年度追加預算案，將軍公教專業加給調增2000元，退休軍士官轉任公職者也受益，退輔會也公告，支領退休俸或贍養金轉任公職的退役軍士官，停發退除給與的「天花板」由38130元調高2000元，達40130元。

行政院今年7月通過「軍公教員工待遇提升方案」，將專業加給（含教師學術研究加給）與主管職務加給定額調增2000元，適用對象包括軍公教人員、技工工友（含駕駛）及約聘僱人員。立法院日前三讀通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，其中定額調增2000元部分，追溯到今年7月1日生效，行政院人事總處已將相關規定函知各主管機關。

退輔會昨日公告，行政院修正「全國軍公教員工待遇支給要點」，公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額，從115年7月1日起調整為40130元。

因此支領退休俸或贍養金之軍官、士官，再任公職等職務，停發退除給與的待遇限額，也從7月1日起，由38130元調高2000元達40130元。換言之，再任公職待遇超過40130元者，將停發退除給與。