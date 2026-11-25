總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮，其中陸軍司令部公共事務組長黃美慧上校因深耕文宣心戰、新聞等工作，尤其在民事工作上更備受肯定，因此也在今天晉任少將並接任馬防部政戰主任，成國防部公開紀錄中的第14名女將軍，現役女少將則增加至5人。

賴總統今天上午主持「中華民國115年12月份將官晉任授階典禮」，共有3人晉任中將、8人晉任少將。晉任中將者為林佳躍、朱庸邦、莊鴻文；晉任少將者為黃美慧、李明學、黃俊憲、費瑋銘、黃耀德、蘇復、陳相成、宋岳暾。

值得注意的是，由於馬防部政戰主任張博彥少將將有新職，因此遺缺由陸軍司令部公共事務組長黃美慧上校接任，並於今天晉任少將，成為國防部公開紀錄中第14名女性將軍。若連同國安體系先前低調晉升的軍職女將官一同計算，國軍現役女性少將總數已達到5名。

這5名女少將，扣除因國安因素未公開披露的女將軍外，分別有黃美慧、後備指揮部政戰主任朱蕙芳少將、空軍司令部通資處長蕭人瑾少將，以及參謀本部通資次長室處長雷詠淇少將。

黃美慧為政戰學校88年班，歷任十軍團、五八砲指部、飛訓部、後備指揮部、國防部、陸軍司令部等公共事務要職，長年深耕文宣心戰、新聞等工作，尤其在民事工作上更備受軍方、民間單位肯定。

賴總統上午在晉任典禮上致詞提到，和平靠實力，要持續以實戰化訓練為核心，強化指揮官決策及官兵應變能力，同時深化聯合作戰及跨域整合，透過跨軍種、各領域間的資訊共享、指揮協調與戰力運用，建構更全面的整體防衛力量。