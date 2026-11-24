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賴總統視導協同操演 強調科技練兵、和平靠實力
賴清德總統今天上午在高雄視導協同115號操演，他說，面對區域情勢的快速變化，以及威權主義的持續擴張，他始終堅信和平必須靠實力；唯有持續精進戰備，展現守護家園的決心，才能確保國家安全，並為印太的和平穩定做出貢獻。
賴總統指出，這場為期7天的操演，以現行聯兵旅為架構，納入軍士官幹部共同參演；從防衛作戰到南北攻防對抗，讓所有參訓學員，在模擬實戰情境磨練指參作業以及協同能力；透過跨兵科整合及兵棋推演，在有限時間內做出判斷，讓作戰計畫能夠隨著敵情與戰況機動調整。
賴總統也透過臉書說，這次操演體現科技練兵思維，透過運用聯合對抗與戰術模擬系統、部隊覺知應用套件、戰力計算系統及無人機模擬器，不僅能貼近戰場實況、即時掌握態勢，更大幅提升指揮官的決策速度。
賴總統表示，科技始終是輔助的工具，真正決定戰場勝負的，依然是冷靜判斷、臨機應變的專業素養；他相信官兵同仁都會熟稔傳統的基本戰術及指揮程序，做到科技與實務並用，落實學用合一，持續精進戰訓本務。
賴總統說，國軍是守護台灣民主自由最堅實的力量，政府一定會持續推動國防改革、強化裝備與訓練環境，當國軍最堅強的後盾，讓國家更安全，讓台灣繁榮發展。
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