總統賴清德今天赴高雄視導「協同115號操演」，肯定國軍展現「科技練兵」思維，期勉官兵善用數位化裝備、熟稔基本戰術及指揮程序。他強調，和平必須靠實力，政府將持續推動國防改革、強化裝備與訓練環境，做國軍最堅強的後盾。

總統府發布新聞稿指出，賴總統今天上午前往高雄視導「協同115號操演」，先後前往陸軍統裁部聽取簡報、甲1旅指管暨作情中心視導快速決策與同步程序（RDSP）推演、實兵模擬接戰系統及戰力值計算系統，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統致詞表示，面對區域情勢快速變化及威權主義持續擴張，始終堅信和平必須靠實力，唯有持續精進戰備，展現守護家園的決心，才能確保國家安全，並為印太和平穩定做出貢獻。

賴總統指出，這次為期7天的「協同115號操演」，以現行聯兵旅為架構，納入軍、士官幹部共同參演，從防衛作戰到南北攻防對抗，讓參訓學員在模擬實戰情境中磨練指參作業及協同能力，透過跨兵科整合及兵棋推演，學習在有限時間內做出判斷，讓作戰計畫能隨敵情與戰況機動調整。

賴總統肯定這次操演體現「科技練兵」思維，透過運用聯合對抗與戰術模擬系統、部隊覺知應用套件、戰力計算系統及無人機模擬器，不僅能貼近戰場實況、即時掌握態勢，更大幅提升指揮官的決策速度。

不過，賴總統強調，科技始終是輔助工具，真正決定戰場勝負的，依然是冷靜判斷、臨機應變的專業素養，希望學員善用數位化裝備的同時，更要熟稔傳統基本戰術及指揮程序，做到科技與實務並用。

賴總統說，協同操演是軍官正規班訓練過程中相當重要的一環，學員結訓後將回到不同部隊，分別肩負指揮與參謀工作，每一位都是未來營、旅級部隊的重要骨幹，期勉學員將所學的戰術思維與協同精神帶回部隊，落實「學用合一」，帶領官兵精進戰訓本務。

賴總統表示，國軍是守護台灣民主自由最堅實的力量，政府一定會持續推動國防改革、強化裝備與訓練環境，做國軍最堅強的後盾，一起讓國家更安全、繼續繁榮發展。