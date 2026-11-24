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中共26日發射運載火箭經我ADIZ上空 我國防部發新聞稿要民眾注意
國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現3架次中共軍機、9艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部也預告，中共預計26日將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，提醒民眾注意。
據國防部統計，從昨（23）日清晨到今（24）日清晨6時為止，共計偵獲共機3架次、共艦9艘在台海周邊活動。這批共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時10分到晚間8時30分為止，發現中共無人機2架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我西南空域，同時沿我應變區外圍繞經台海南部至我東南及東部空域。
另外，東部外海也發現1架共軍艦載直升機，從下午2時至晚間7時5分為止，在東部外海起飛活動。國軍均全程嚴密監控及應處。
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