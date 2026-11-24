空軍12月1日將有一波將官人事異動，空軍第3戰術聯隊聯隊長吳佳興少將將調任中華民國駐美軍事代表團團長。據了解，這是三軍輪替的慣例。

空軍這波人事異動包括：防空暨飛彈指揮部副指揮官莊鴻文少將調任該部中將指揮官；空軍司令部人軍處處長莊敏典少將調任空軍作戰指揮部副指揮官；空軍第2戰術聯隊聯隊長覃紹傑少將調任空軍司令部人軍處處長；空軍戰術管制聯隊聯隊長柴仕杰少將調任空軍第2戰術聯隊聯隊長；空軍司令部情報處處長宋岳暾上將調任空軍戰術管制聯隊少將聯隊長；空軍第3戰術聯隊聯隊長吳佳興少將調任中華民國駐美軍事代表團團長。

中華民國駐美軍事代表團團長一職有三軍輪替的傳統，前陸軍出身的團長余劍峰卸任後，曾連兩任由海軍出任，其中一任的現任海軍副司令邱俊榮，在美任期非常短，現在依慣例由空軍出任。