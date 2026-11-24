潛艦國造原型艦海鯤號今天上午出海測試，專家表示，海鯤號今年6月已完成操雷試射，基本上已符合最低交艦門檻，預測交艦時間將落在今年12月底或明年1月。

睽違1個多月，海鯤號今天上午潛航測試，不少軍事迷上午8時前就到港邊準時報到，海鯤號於上午8時許現身，開啟第26次海測、第20次潛航測試。

軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，此次測試除進行新項目外，也會重複測試過去已完成科目，藉此全面驗證系統穩定度。回顧過去1個多月，因原廠技師往返台灣進行技術協助耗費不少時間，這也凸顯未來潛艦次系統在地化與國產化的重要性。

紀東昀說明，目前柴油主機、電動馬達等設備全球僅歐美具備製造能力，短期內這些設備仍難以實現自製。

紀東昀指出，參考國際潛艦造艦慣例及過往荷蘭製劍龍級潛艦經驗，並非零缺失才能交艦，只要這些項目誤差不影響航行安全與作戰能力，船東與造船廠可透過協商先行接收再繼續改善。目前預估海鯤號交艦時間將落在今年12月底或明年1月。