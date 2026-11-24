台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」（舷號 SS-711）此前進入台船乾塢進行裝備調校，睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試（SAT）。由於海鯤號已邁入測試最後階段，此次出港驗證的成果，不僅牽動後續驗收期程，更被外界視為正式交付海軍前的關鍵指標。

海鯤號自完成前階段海測與潛航驗證後，便進入台船大塢針對各系統進行深度整合與細部調校。今天上午海鯤號再度出港，顯示整體測試工作正按部就班推進。相關單位針對先前測試數據進行比對，並進一步驗證各項裝備在海上運作的穩定度，為接下來的正式交艦預作準備。

作為我國「國艦國造」政策的核心指標，海鯤號從設計、安放龍骨、下水到進入海上測試，一路克服多項關鍵技術挑戰。隨著測試進程步入最終階段，海鯤號能否順利通過所有驗證科目並如期交付海軍，不僅攸關我國水下戰力的提升，也成為國人高度關注的國防焦點。

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試。記者劉學聖／攝影

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試。由於海鯤號已邁入測試最後階段，此次出港驗證的成果，不僅牽動後續驗收期程，更被外界視為正式交付海軍前的關鍵指標。記者劉學聖／攝影

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試。由於海鯤號已邁入測試最後階段，此次出港驗證的成果，不僅牽動後續驗收期程，更被外界視為正式交付海軍前的關鍵指標。記者劉學聖／攝影

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試。由於海鯤號已邁入測試最後階段，此次出港驗證的成果，不僅牽動後續驗收期程，更被外界視為正式交付海軍前的關鍵指標。記者劉學聖／攝影

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試。由於海鯤號已邁入測試最後階段，此次出港驗證的成果，不僅牽動後續驗收期程，更被外界視為正式交付海軍前的關鍵指標。記者劉學聖／攝影

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」睽違超過一個月未現身，今天上午再度駛出高雄港外海域執行海上測試。由於海鯤號已邁入測試最後階段，此次出港驗證的成果，不僅牽動後續驗收期程，更被外界視為正式交付海軍前的關鍵指標。記者劉學聖／攝影