國造潛艦海鯤艦今天第26次出海測試，也是第20次潛航測試。軍事觀察學者認為，若部分裝備缺失不影響航行安全及作戰能力，或可先行交艦、後續再逐步改善；至於眾所矚目的交艦時間，「可能在今年底，甚至明年1月都有可能」。

海鯤艦上次是10月15日出海測試，今天以「新船試車：台船168」報出港，今天上午自高雄港第二港口出海。

軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦過去1個多月的測試進度，受到原廠技師及技術協力人員往返台灣所需時間影響，花費不少時間，是盡可能要讓潛艦的次系統，未來能在台灣落地生根、完成「國產化的進度」，這也是國造潛艦追求的目標。

不過，紀東昀說，國內推動國造潛艦，仍有部分「紅區裝備」需仰賴國外供應，比如柴油主機、電動馬達等特殊設備，目前全球具備製造能力的廠商，主要集中在歐美，台灣短期內尚無法自製，這次出海測試的重點，就是盡快完成交艦前最後幾項測試科目，也透過重複測試，驗證各系統運作的穩定度。

至於外界關注海鯤艦何時交艦，紀東昀表示，依國際潛艦建造實務，交艦時間都由船東與造船廠協議。據他分析，海鯤艦已於今年6月完成操雷試射，基本符合最低交艦門檻，接下來將加緊完成交艦前最後幾項測試，未來交艦的時間，當然依照國防部長顧立雄所要求的「以安全為前提」，逐項來完成測試、排除缺失後交艦。

紀東昀認為，並非所有項目都必須完成修改、排除缺失才能交付，比如台灣現役2艘荷蘭製劍龍級潛艦，當年也是在仍有部分缺失的情況下先行返台，再逐步完成後續測試。因此，紀東昀推測，交艦時間的時間點，「可能在年底，甚至明年1月都有可能」，但這部分要由造船廠跟海軍來協商。

軍事觀察學者紀東昀。記者林保光／攝影