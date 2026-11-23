空軍防空暨飛彈指揮部指揮官劉孝堂中將，將於12月1日屆齡退伍。遺缺將由現任副指揮官莊鴻文少將接任，並且晉任中將。

防空暨飛彈指揮部於民國106年蔡政府時期，由參謀本部直屬改隸空軍司令部，並且升格為中將主官。旗下包括五個飛彈旅，控制包括機場防衛的短程防空系統（天兵、捷羚）、區域防空的長程地對空飛彈（天弓、愛國者），以及從未正式曝光的地對地巡弋飛彈（雄昇）。前兩位指揮官范大維與劉峯瑜，都是飛行員出身，劉孝堂是第一位出身防砲體系的指揮官，如今新任指揮官莊鴻文，也是防空飛彈科班出身，軍旅生涯前半段是陸軍，如今卻能在空軍升中將，顯示以專業優先的新政策。

空軍其他相關人事調動，包括第二戰鬥機聯隊（新竹，幻象2000）聯隊長覃紹傑少將，調任司令部人軍處長，遺缺由現任戰管聯隊長柴仕杰少將接任。柴仕杰也是幻象2000飛官，曾經駕機執行108年漢光35號演習的彰化戰備道起降任務。

此外，第三戰鬥機聯隊（清泉崗，經國號）聯隊長吳佳興少將，將接任我國駐美軍事代表團長。這也代表現任團長海軍少將魏中興將調回國內，依慣例預期可能接任艦隊長。

空軍防空暨飛彈指揮部包括各型防空飛彈，例如本圖中的愛國者二、三型。聯合報系資料照

108年5月28日，漢光35號演習在中山高彰化路段操演戰備道起降，參與操演的官兵合影，左四為柴仕杰。聯合報系資料照