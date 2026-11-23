為強化作戰能力，海軍陸戰隊12月8日將於高雄左營海灘一帶實施「聯合作戰計畫演練實彈射擊」，所射擊彈藥共超過5萬1000發；另外，由中科院所研製的「勁蜂一型」攻擊型無人機也將投入這次操演，將由兩棲偵搜大隊偵二中隊操作。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域、不時逾越台海中線，且在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

根據漁業署射擊通報資訊顯示，海軍陸戰隊將在12月8日再度實施「聯合作戰計畫演練實彈射擊」，地點為高雄左營海灘一帶，海空域管制時間為下午4時至晚上8時止，實際實彈射擊則在下午4時30分至晚上7時；參演部隊包括陸戰隊防空警衛群、兩棲偵搜大隊、陸戰新訓旅及戰支單位。

軍方在射擊通報中提到，此次所射擊的彈藥，包括5.56公厘步槍彈逾4萬3000發、50機槍彈逾5400發、40公厘榴彈近1500發，及7.62公厘機槍彈、狙擊槍彈與120公厘迫擊砲彈等，共超過5萬1000發。

值得注意的是，中科院研製的「勁蜂一型」攻擊型無人機也將投入這次操演，將由兩棲偵搜大隊偵二中隊操作。

勁蜂一型攻擊無人機過去名為「巡飛彈一型」無人機，被譽為「台版彈簧刀」，可由單兵背包攜行並透過發射筒發射，以機身所酬載的光學和紅外線設備，鎖定目標後以機身所酬載的高爆彈藥執行俯衝攻擊，滯空時間約15分鐘、導控距離約8公里，海軍已建案採購。

此外，勁蜂一型具有光電與紅外線（EO/IR）設備，具日夜間搜索能力，透過EO光學攝影機執行AI人工智慧辨識及鎖定目標，亦可利用IR紅外線攝影機執行紅外線影像目標搜索、辨識目標。