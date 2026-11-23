【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美中要維持戰略穩定，中國21大前，美國恐難通過對台軍售！」學者馬準威23日在座談會指出，綜合友台法案期程與美中政治局勢，軍購恐會延到明年底；學者林穎佑則認為，俄羅斯轟炸機飛經印太，是希望展現軍事投射力，若俄軍介入印太，恐改變日本自衛隊布局，值得台灣關注。

中國加強對海域掌控

淡江戰略所助理教授馬準威在兩岸政策協會的座談會分析，美中對於美國對台軍售應有要延遲的「暗中默契」，雖然美國明年1月後，民主黨為多數的新國會將上任，而國會對於繼續售台武器很正向，但過去的友台法案從誕生到通過，大約要10到14個月，而中國明年秋天將進行21大，軍售高機率會在21大後才通過，「否則美中的建設性戰略穩定關係會破裂。

另外，馬準威說，東協（ASEAN）與中國之間針對南海主權爭議與海上互動所協商的重要規範「南海行為準則」明年將由新加坡擔任主席，而新加坡被中國施壓的機會很高，加上中國近來加強海警船執法，並設立了類似「國際法院」的組織，在國際法、執法機構與量能上都更加充足，在西太平洋的影響恐更加擴大，台灣要更留意。

但兩岸政策協會監事長譚耀南認為，美國總統川普面對明年國會對於台灣的明顯支持，還有希望對中國加強對抗下，軍售不見得會拖到2027年底，「也不會考慮21大」，更可能是分批進行。

俄軍投射影響印太

淡江戰略所副教授林穎佑指出，APEC前俄羅斯戰略轟炸機途經黃海、東海與南海，俄軍要在冷戰時期才會有這樣的飛行，如今這樣做是為了向美中凸顯俄羅斯並非「單純歐亞大國」，而是可以將兵力投射到印太地區的大國，而美中之間有晶片等議題有互相談判的空間，但若俄軍介入印太，恐增加更多變數。

「中共希望對駐韓、駐日美軍有更多牽制！」林穎佑指出，因此解放軍近日有進行「百船齊發」演習，應是為了演練穿越第一島鏈進行的集結任務，且除了淡化「中國威脅論」外，軍事上也會用「圍魏救趙」的策略，用北韓、俄羅斯來干擾駐韓美軍與韓軍，還有以俄羅斯干涉駐日美軍與日本自衛隊，恐削弱日本原本的南部防衛，值得台灣關注。

另外，林穎佑也提醒，另一個衝突潛在熱點是南海，近來菲律賓與美國的軍事互動增加，中菲之間的對峙亦值得關注。

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