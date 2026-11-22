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國軍文藝金像獎晚會用大陸道具 抗戰烈士駕日本零式機？國防部回應了
國防部上周四（19日）舉行國軍文藝金像獎頒獎，今年適逢創立六十周年，晚會特別於台北國際會議中心舉行。不過有現場人員向聯合報爆料，指出會場普發給觀眾的手燈，赫然刻有大字「MADE IN CHINA」。另外，典禮開始的國歌，搭配國防部文宣處以AI製作的軍史動畫，其中介紹到抗戰初期撞日艦殉國的空軍飛官沈崇誨，飛機外型卻不像烈士駕駛的諾斯洛普輕轟炸機，反而更接近日本零式戰鬥機。
國防部在拖延兩天之後，才回答本報記者提問。國防部表示，關於手燈方面，因係供會場營造氣氛之康樂用品，因此並不屬於禁用大陸製品的範疇；至於頒獎晚會國歌畫面，係以典藏「戰畫」及歷屆文藝金像獎得獎作品為基礎，以AI技術賦予動態方式呈現，其中史料細節考察欠周之處，將檢討精進。
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