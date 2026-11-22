空軍首批2架MQ-9B無人機日前已運抵台灣並在9月首度飛行測試。據了解，軍方規劃將於下月舉行接裝典禮，後續持續進行各項測評，待完成相關程序後則投入戰備序列，強化台海周邊海空域監偵能力，並提升國軍聯合情監偵效能。

空軍編列新台幣217億元預算（民國111年至118年），對美軍購4架由通用原子系統公司（GeneralAtomics）製造的MQ-9B無人機（含地面控制站等附屬設備），並採「2架、2架」分批於115年、116年交付，首批2架已於美西時間3月17日在美國交機、上半年運抵台灣，經原廠及軍方進行組裝與測試後，9月14日首度在空軍花蓮基地執行飛行測試。

據了解，軍方規劃將針對首批2架MQ-9B於下月舉行接裝典禮，並持續進行測評後，有望在近期投入戰備序列，強化周邊海空域的監偵能量。

空軍於民國115年度國防預算書強調，為掌握共軍兵力異動與台海周邊海空動態，應籌建具長滯空、日、夜間全時段監偵能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，MQ-9B在台的定位是提升戰場偵蒐能力，而非主攻武器，這與美軍在伊拉克等戰場運用情境有所不同。

蘇紫雲提到，對台海而言，MQ-9B能有效執行高風險戰術偵察任務，尤其在經常戰備時期，面對共艦、海警船的灰色地帶侵擾，能發揮全天候監控功能，有效彌補海域偵察缺口，例如2016年時，美方曾利用此系列無人機成功偵獲北韓在海上走私油料證據。