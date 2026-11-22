選戰進入黃金周，藍綠空戰持續交鋒。國民黨以發起「台灣好水聯盟」續打光電水庫議題、普發現金二萬救股民等，再輔以台中市長盧秀燕影片最後催票。民進黨則持續由民進黨台北市長候選人沈伯洋主導的「洋流」進行空戰，另外也將回防藍營發動的光電板、普發現金等，適時對外釋疑。

2026-11-22 00:03