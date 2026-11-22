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11艘共艦17架次共機擾台 國軍嚴密監控
國防部發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲11艘共艦、1艘公務船，以及17架次共機越中線侵擾中部、西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲11艘共艦、1艘公務船及24架次共機，其中17架次共機逾越台灣海峽中線侵擾中部、西南空域。
另外，國防部也公布2顆中共空飄氣球動態。第1顆於昨天上午9時55分逾越台海中線，地點為基隆以西47浬、高度1萬2000呎，並於昨天上午11時25分消失；第2顆於昨天上午11時40分逾越台海中線，地點為台中西北54浬、高度3萬呎，並於昨天下午1時25分消失。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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