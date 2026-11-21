海巡署採購12架V-BAT無人機與17艘T-24無人艇用於遠程監偵，航程與偵蒐距離在100公里以上，兩型載台所獲目標影像與定位傳輸，雖具備運用美製低軌衛星「星鏈」（Starlink）的性能，但因星鏈並未在開放在台灣運作，因此在定位控制與影像傳輸上，長程部分目前只能運用中華電信與法國合作的OneWeb低軌寬頻與無線電，12浬短距則運用此地既有的WiFi性能。美商會在多處沿岸建立影像接收站，海巡署的主力船艦與台北本署的鎮海戰情也能接收影像。

中科院去年在蘇澳邀請國內外無人艇廠商展示載具性能時，出售T-24無人艇的美商MarTac就曾希望向我方展演透過星鏈遠端遙控啟動位在美國佛羅里達州的無人艇，V-BAT無人機也有運用星鏈傳輸的性能。

V-BAT無人機搭載光學鏡頭與紅外線熱像儀，應對日間與夜間偵搜需求，且其航程遠達百餘公里，為延伸偵搜範圍，海巡署必須與空軍及民航局協調空域申請，而長程所獲目標影像必須透過衛星傳輸，雖然國家太空中心正持續推進低軌通訊實驗衛星計畫，但現況是我國並無自主衛星傳輸管道，無人機、無人艇是否能發揮監偵性能，取決能否第一時間回傳偵蒐所獲影像。

知情人士指出，海巡無人機、無人艇100公里以外高功能傳輸需求，目前回傳方式包括無線電及中華電信OneWeb低軌衛星，考量未來通訊多樣性，規畫納入星鏈等衛星系統作為備援，但目前星鏈未授權在台運作。近距離約12浬的圖傳，則以現有的WiFi系統為主。基地建設與艦載無人機的數據回傳整合，目前正與原廠密切溝通，將在沿岸建立多處影像接收站。

由於日前海巡署釋出V-BAT無人機操作儀表影像，外界辨識出內容有雷達選項，研判海巡署無人機採購了合成孔徑雷達（SAR）莢艙，但檢視海巡署採購無人機預算，未採購雷達莢艙預算額度。