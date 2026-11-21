國防部長顧立雄今天主持國防醫學大學建校第125年校慶，向長期致力軍醫教育、學術研究與醫療服務的全體教職員師生表達誠摯的感謝與肯定，並以「軍民協作，厚植全社會醫療韌性」等4點期勉全體人員。

國防部下午發布新聞稿指出，顧立雄今天赴國防醫學大學主持建校第125年校慶慶祝大會。

顧立雄表示，國防醫學大學是培育國軍醫療體系中堅幹部的重要搖籃，學校走過百餘年歲月，歷代「國醫人」從校園走向部隊，從醫療院所投入災害救援，始終以專業照護官兵，以仁心服務社會，將「博愛忠真」的校風，化為守護生命的行動。

顧立雄說，學校去年升格為「國防醫學大學」後，持續深化軍醫特色，結合三軍總醫院、預防醫學研究所以及衛勤訓練中心等資源，在人才培育工作上戮力不懈，回應國防建軍與國家醫療需要。

顧立雄以「堅定使命，培育術德兼備的軍醫人才」、「貼近實戰，深化衛勤整備與救護量能」、「軍民協作，厚植全社會醫療韌性」以及「創新教研，讓學術成果回應國防需求」4點期勉全體人員，並強調學校的榮耀，來自每位國醫人在崗位上的堅守，軍醫的價值，體現在傷患等待救援之時，能夠挺身承擔、盡心救治。

顧立雄強調建校第125年，是感念前人奉獻的時刻，也是承擔未來使命的新起點，期盼全體教職員師生凝聚力量，讓「博愛忠真」校風與「健軍衛國」的精神代代延續。