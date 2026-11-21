國防部表示，從上午8時46分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、轟6K、空警 500 及運油 20 等各型主、輔戰機、無人機及直升機計21架次出海，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

這是共軍在深圳APEC高峰會後，再次發動對台針對性軍事行動。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

除了共軍再次發動聯合戰備警巡外，軍方再次偵獲中共空飄氣球進入我空域。國防部稍早公布，從昨日到今日清晨為止，偵獲共機2架次、共艦6艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。同時，從昨日下午2時20分到3時20分，陸續發現4顆中共空飄氣球，出現在台海中部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，4顆氣球分別出現在台中以西45浬、台中西南43浬、52浬及台中西北40浬，高度約1萬8000到2萬2000呎，大約再3時20分左右消失。