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中共9機艦船4空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲2架次共機進入西南及東部空域，另有6艘共艦及1艘公務船，總計中共9機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲4顆空飄氣球飄至台灣，且同一時間消失於台灣本島上空，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時45分至昨天下午2時10分，偵獲中共1架輔戰機進入台灣西南空域，飛行活動範圍延伸至台灣東部空域；國軍另於昨天上午9時至昨天上午11時10分，偵獲中共1架輔戰機進入台灣西南空域。
國軍昨天下午2時20分在台中以西45浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為1萬8000呎，由西向東飄至台灣本島上空，昨天下午3時20分消失於台灣本島上空。
國軍昨天下午2時20分在台中西南43浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為2萬呎，由西向東飄越至台灣本島上空，昨天下午3時20分消失於台灣本島上空。
國軍於昨天下午2時20分在台中西北40浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為2萬2000呎，由西向東飄越至台灣本島上空，昨天下午3時20分消失於台灣本島上空。
國軍於昨天下午2時25分在台中西南52浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為2萬2000呎，由西向東南飄越台灣本島上空，昨天下午3時20分消失於台灣本島上空。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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