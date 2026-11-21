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美眾議員貝肯：美台軍事合作空前良好 盼發揮嚇阻效果
美國聯邦眾議員貝肯今天指出，美國印太司令帕帕羅致力與台灣政府及軍方合作，作戰計畫及合作協調等狀態都前所未有的好。大家不希望動用到計畫，但這是嚇阻。
華府智庫全球台灣研究中心（Global TaiwanInstitute，GTI）20日在國會山莊舉行「如果中國吞併台灣：對美國和世界的影響」研討會，活動邀請共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）、民主黨眾院國會台灣連線共同主席貝拉（Ami Bera）、駐美副代表楊懿珊與前國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）等出席。
貝肯表示，美國必須與台灣肩並肩站在一起，不該有模糊性。如果問模糊是什麼，就是弱點。
貝肯是眾院軍事委員會成員，他指出，瞭解美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）致力與台灣政府及軍方合作，包括防衛與嚇阻，作戰計畫、合作及協調等狀態都前所未有的好。
貝肯說：「台灣是主權國家，帕帕羅高度承諾與台灣攜手，國會也提出各種建議。美國組成好的團隊與台灣政府合作，重要的是大幅調整防衛計畫，大家都不希望動用到，但這是嚇阻。」
駐美副代表楊懿珊致詞指出，必須遏阻對岸的共產黨，台灣每天在中國威脅與騷擾下生活，這場戰役不光是表面上引起關注，同時也是維繫價值體系及信念的對抗。
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