第12艘沱江級飛彈巡邏艦「寶江艦」昨天在宜蘭蘇澳的龍德造船廠正式交艦給海軍，也代表自2012年開始建造的沱江級艦完成建造，12艘沱江級年底前將全數成軍，隸屬海軍131艦隊，以配備的雄風反艦飛彈擔綱「航艦殺手」，捍衛海疆。

寶江艦（PGG-632）今年5月28日首度曝光並下水，昨天在龍德造船廠舉行交艦典禮，隨後航行至海軍蘇澳基地，這也象徵由龍德造船廠所建造的全數12艘沱江級艦建造過程告一個段落，為此階段的「國艦國造」畫下完美句點。

海軍2012年以「高效能艦艇原型艦」籌建沱江艦，後續陸續籌建高效能艦艇第1批次6艘，第2批次5艘，寶江艦即是第2批次的第5艘艦；沱江級艦預計以「一艘換一艘」的方式，取代海軍12艘錦江級巡邏艦，目前錦江級艦僅剩金江艦仍為現役。

總統賴清德今年7月赴高雄出席第2批次首交艦「丹江艦」成軍典禮時指出，預計今年底前，12艘沱江級軍艦將全數成軍，肩負保衛海疆與國安重任；軍方官員今天表示，寶江艦昨天交艦，而沱江級艦目前仍是預計在年底前全數成軍，隸屬於海軍131艦隊。

根據公開資訊，第2批次「高效能艦艇」後續艦，具機動性高、打擊力高、匿蹤性佳及攻船飛彈射程遠等特性。艦上配雄風二型、三型反艦飛彈及海劍二型防空飛彈，滿載排水量約685噸，最大速率30節以上。