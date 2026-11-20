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中共17機艦船4空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲8架次共機，其中6架次逾越中線進入北部及西南空域，另有7艘共艦及2艘公務船，總計中共17機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲4顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時50分至昨天晚間10時15分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機及無人機，其中6架次逾越中線。
國軍昨天中午12時55分在基隆西北64浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為3萬2000呎，由西向東飄越台灣北部空域，昨天下午2時40分消失於太平洋上空。
國軍昨天下午4時30分在台中西北53浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為2萬6000呎，由西向東飄越台灣本島上空，昨天下午5時55分消失於台灣本島上空。
國軍於昨天下午2時35分在台中西北61浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為1萬4000呎，由西向東飄越台灣海峽，昨天下午3時消失於台灣海峽上空。
國軍於昨天下午4時30分在台中西北59浬偵獲中共1顆空飄氣球逾越中線，高度為2萬5000呎，由西向東南飄越台灣本島上空，昨天晚間6時5分消失於台灣本島上空。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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