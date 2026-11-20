海巡署日前在對外說明「空海協同、智慧守海政策時，披露其採購V-Bat無人機飛行及地面儀表影像。有專家據此研判，海巡可能採用了合成孔徑雷達 （SAR）莢艙，使其能偵蒐海上長程外的目標。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興透過臉書發文表示，海巡署的V-Bat無人機正式亮相。從官署釋出的指管畫面的左下角可看出，該機已具備雷達能力。畫面雖經去識別化處理，無從辨識內容或判斷雷達型號，但V-Bat之前曾與美國IMSAR公司的NSP-3 合成孔徑雷達（SAR）莢艙整合，所以海巡採用這型的可能性最高。

梅復興表示，該型雷達莢艙總重僅3公斤，採用Ku波段 （12–18 GHz） 頻率，有效偵測距離對海上目標超過78公里 （最遠可達192公里），對陸上目標雷達成像則可達13-16公里；解析度最佳為10公分。

他說，雷達對於海域情監偵的意義遠大於光電系統，可對廣大海域提供高數據率的目標偵測，不僅可以看的遠很多並同時追踪掃描大量目標，更可在惡劣天候或能見度條件下偵測追踪目標。這對於應付對岸人員近年來常以橡皮艇等小型載具滲透台灣應會極有助益。也正因如此，海巡署隨V-Bat無人機引進雷達的做法值得高度肯定。

但他認為，海巡署目前應該只採購了少量的雷達莢艙，以累積一些經驗，並評估實際作業效益，日後再考慮擴大籌建。

梅復興說，像NSP-3 這樣的雷達系統比起光電感測系統當然要貴不少，單位價約千萬元台幣之譜。但相對於造價上億元的V-Bat無人機來說，應該不難看出這種近乎「畫龍點睛」能力的成本是否值得。