國防部今天舉辦「國軍第60屆文藝金像獎」頒獎晚會，部長顧立雄致詞時指出，希望透過國防藝文軟實力，跨越軍民距離，讓社會大眾理解國軍、認同國防，並向國際傳遞台灣珍視自由民主的價值，與自我防衛的決心。

國軍第60屆文藝金像獎頒獎晚會今天晚間在台北國際會議中心舉行，顧立雄與台北101董事長賈永婕共同頒發「國軍文藝終身成就獎」，表彰鄧鎮湘、賴乾驊、李轂摩、唐健風及王立楨等5位得主在歌曲創作、戲劇教育、水墨書法、軍旅紀實及航空文學等領域的貢獻。

顧立雄致詞表示，國軍自民國54年推動新文藝運動，鼓勵官兵透過文學、音樂、美術與戲劇，記錄軍旅生活並涵養精神戰力，國軍文藝金像獎邁入第60屆，不僅見證國軍文化的傳承創新，更為國家留下了每個世代珍貴的歷史記憶，舉辦國軍文藝金像獎，也為台灣培育出許多知名藝術家及演藝人員。

顧立雄提到，國軍文藝金像獎近年來與時俱進、創新突破，參加對象從國軍官兵，到開放社會人士與國際友人參與，甄選類別從傳統美術、文字、軍歌，增加多媒體、文創與軍事模型等。

顧立雄談及，期盼透過藝文創作，凝聚官兵士氣向心，堅定守護國家信念，也希望國防藝文所展現的軟實力，能跨越軍民間的距離，讓社會大眾理解國軍，認同國防，並向國際社會傳遞台灣珍視自由民主價值，與自我防衛的決心。

國防部表示，今年文藝金像獎共計有美術、文字、音樂、文創、多媒體等5類1842件作品參賽，是歷年之最，獲獎作品174件，未來將持續鼓勵藝文創作與交流，展現國軍精神戰力，深化全民國防教育。