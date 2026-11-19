民眾爆料岡山空軍官校近日爆發嚴重A型流感群聚疫情，近百人遭隔離、校方處置消極。高市衛生局晚間證實傳言屬實，全年級共24班、累計95名學生出現流感症狀，單日最多24 人發病，不過昨天至今天，已連續兩日無新增個案；校方未依規通報，依傳染病防治法規定，最高裁處校方1萬5000元罰鍰。

針對傳言，高市衛生局說明指出，衛生局在11月11日接獲反映，指稱該校一年級多名學生出現流感症狀，介入調查後發現，此波疫情最早發病日為11月6日，6日至11日疫情達到高峰，18至19日已無新增個案，全校累計95人。

衛生局進一步調查發現，發病學生全在同教室上課、同寢室休息、同大餐廳用餐及同社團等共同活動及生活接觸史，研判是校園共同生活接觸傳染而衍生群聚疫情。

衛生局要求校方針對一年級生病學生安排隔離，暫停跨班跑班及社團活動，並要求原寢室用餐。另外加強教室開窗通風、環境清消及相關感染管制措施，宣導學生正確洗手，如有疑似症狀盡速就醫，並返家休息不上課，以降低學生間交叉感染風險，同時要求校方每日回報新增發病人數、就醫及檢驗情形。

依據學生發病時間軸，此波疫情最早在11月6日發生，衛生局卻在11月11日因接獲民眾通報才曝光。對此，衛生局表示，校方未依「高雄市學校上呼吸道感染、腹瀉及水痘群聚通報規定」公告規定主動通報，依「傳染病防治法」第37條規定，最高裁處校方1萬5000元罰鍰。

衛生局提醒學校，應落實流感群聚監測及通報機制，學生如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，應盡速就醫並在家休息，避免帶病上課或參與團體活動。