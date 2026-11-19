海巡署採購12架美國國防科技公司Shield AI生產的V-BAT軍用垂直起降無人機，日前在屏東恆春機場升空驗測。軍方人士指出，相關驗測是民航局針對V-BAT實施適航驗證，海軍也派人到現場觀察。

V-BAT連日在屏東恆春機場進行地面測試與試飛。軍方人士說，每個國家對軍用無人機的適航規定不同，美國與我制度就不相同，美製無人機在我國要升空在各空域執勤，必須有美國政府機關出具適航證明，若無證明即須由我民航局檢測其適飛性。

官員說，美援給海巡署的JUMP20無人機，曾由美國空軍出具適航證明，在我國適用形式驗證，V-BAT無人機則需要實測，甚至要抽檢拆驗零件。民航局正依權責驗證中。

官員表示，海巡署採購12架V-BAT由漢翔公司得標，履約應無問題。當初Shield AI同意按民航局規定實施驗證，因此在恆春實施飛行並拆檢零件，要驗證過才能飛行。海軍也派人隨行。海軍規劃以350億元預算採購280架V-BAT，海巡署在陸、艦兩用測試間，海軍都會派人隨行觀察。

對於海巡V-BAT無人機部署規劃，國安官員說，台灣北、南都要有，但是否與現有數架JUMP20無人機合併，則還在考量。基地都在港內，有任務就隨艦出航。

海巡署也表示，近日新交艦的西拉雅號高緯度遠洋巡護船，未來將整合無人機及無人艇等智慧載具，作為艦隊分署無人載具測試母艦，經驗延續未來新維權艦造艦案，擴展海空偵蒐範圍。