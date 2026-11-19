俄羅斯Tu-95熊式戰略轟炸機由南往北經過我防空識別區，國軍除了派出戰機監控，也公布空拍照片。戰略學者分析，俄國這次企圖彰顯自己不只是歐洲國家，對第一島鏈也有影響力。學者也提醒，必須注意中俄是否有更多聯合動作。

俄羅斯2架Tu-95轟炸機周二清晨，經日本及台灣周邊空域南下，與另外2架Il-78加油機飛抵越南峴港國際機場。今日又再沿台灣東部北上。國防部除了派出軍機監控外，也公布由F-16戰機拍攝的俄機空拍照片。

淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，俄羅斯在美中俄三方高峰會舉行之際，進行這種從東北亞到東南亞的長程飛行，主要是俄羅斯總統普亭要表達，俄國在第一島鏈擁有飛行與武力投射的能力，意在彰顯俄國不只是一個歐洲國家，更是橫跨歐亞的大國。

林穎佑指出，俄機從東北亞飛到南海，對周邊國家展現俄國的實力，我方更應該關注中俄接下來會不會有更多軍事合作，是非常值得我方關注的重點。

國防安全研究院委任副研究員揭仲提醒，俄機17日南下越南及今日北返，都採取通過台灣東部防空識別區的飛行路徑，要注意日後俄機活動以及與共軍在西太平洋或南海進行聯合演習時，是否也都將採取同樣的路徑。

其次，我方也應注意俄機進入我方空識別區前，是否刻意向中共報備或協調，藉此呼應中共對台灣周邊海空域管轄權的法律戰訴求，也值得進一步觀察。

揭仲並表示，國防部今天在俄國軍機飛離我防空識別區後不久，即主動發布新聞並公布俄機照片，值得肯定；是以實際行動證明，國軍對於航經我防空識別區空域的他國或中共軍機，確實充分掌握；與17日俄軍軍機南下時的各種做法，明顯進步很多。