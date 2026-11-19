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俄Tu-95轟炸機經台灣東部北返 國軍公布高清空拍照
2架俄羅斯Tu-95熊式戰略轟炸機日前穿越日本、台灣周邊空域，引發周邊各國關切。國防部表示，2架Tu-95轟炸機今天再次由南往北經過我防空識別區，國軍除了派出戰機監控，也公布由F-16拍攝的俄機空拍照片。
國防部今日表示，今日上午偵獲俄羅斯軍機Tu-95機2架次，由台灣南面進入我防空識別區，航經我東部空域後，於基隆東北面脫離。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握相關動態、適切應處。
俄羅斯2架Tu-95轟炸機周二清晨，經日本福岡外海、對馬海峽、東海及與那國島及台灣之間海域，由台灣東北面進入我防空識別區，經我東部空域後，於台東南面脫離。並與另外2架Il-78加油機飛抵越南峴港國際機場。
由於正逢APEC領袖會議及美中俄高峰會前夕，俄國軍機的大動作引發各國關注，國防部副參謀總長執行官黃志偉說，俄國軍機在這個時候穿越我方的防空識別區，並且有侵犯鄰國領空的情況，行為衝擊到區域和平穩定，也不利於台海和平穩定現狀的維持，國防部對此加以譴責。
2架Tu-95轟炸機今天由越南北返，國防部公布F-16戰機監控俄機的畫面，畫質清晰，畫面中清楚拍到轟炸機垂直尾翼上的「RF-94202」編號，根據記載，這架轟炸機隸屬俄羅斯空軍第182近衛重轟炸機航空團，駐地為俄羅斯遠東阿穆爾州的烏克蘭卡基地。駕駛艙外側則繪有黃藍相間的盾型隊徽。
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