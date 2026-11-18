台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署的6艘高緯度遠洋巡護船，首艘「西拉雅號」今天下午在台船高雄廠舉行交船典禮，由行政院長卓榮泰親自主持，率海委會主委管碧玲、台船董事長陳政宏出席，並邀請西拉雅族長老段洪坤（Alak Akatuang）進行傳統祈福，是我國首度以原住民族群名稱命名海巡艦艇，兼具歷史文化認同與強固海疆防線的深遠意義。

行政院長卓榮泰致詞時強調，政府自2017年起推動「籌建海巡艦艇發展計畫」編列426億元建造141艘艦艇，目前已交付129艘，剩餘12艘預計明年全數交船，同時為因應遠洋護漁需求，政府自2022年起額外投入129億元建造6艘高緯度遠洋巡護船，「西拉雅號」即為該計畫的首艘船艦。

卓榮泰強調，我國遠洋漁業年產值高達460億元，占全國總漁業產量近半，海巡除了守護周邊安全，更肩負專屬經濟海域與海洋資源維護的重任。

管碧玲表示，「西拉雅號」是第一艘以原住民族名命名的海巡艦艇，今年7月30日，行政院在卓揆宣布下正式核定西拉雅族為台灣第17個法定原住民族，今天交船更讓這項正名運動與國家守護海洋的使命緊密結合，當西拉雅號航向世界時，不僅展現台灣對平埔原住民族身分認同的肯定，更向國際社會傳達台灣守護海洋、捍衛民主與和平的堅定決心。

典禮中也特別邀請長期投入西拉雅正名運動的萬淑娟女士參與。管碧玲指出，過去海巡艦艇多以地名命名，如今讓西拉雅族人用自己的名字參與國家守護海疆的任務，不僅是一份尊重與光榮，更呼應了海巡同仁在海上面對灰色地帶侵擾時，始終大聲為「中華民國台灣」主權發聲的使命。

典禮中除了展現國防造船實力外，管碧玲也特別向卓揆表達感謝，並透露立法院正積極審議115年度中央政府總預算，海巡爭取到9大加給項目，嘉惠高達7700名基層同仁，部分加給追溯至今年7月甚至1月。

台船董事長陳政宏說明，「西拉雅號」滿載排水量約5000噸，在12節巡航下續航力高達15000浬，安全航行範圍涵蓋南北緯55度以內的低溫高緯度海域，船體採用特殊的斧型艏設計以提升風浪中航行的平穩度，並配備強力水砲、中科院20公厘遙控砲塔，以及無人機（UAV）與無人船起降設備，艙間亦能彈性調整以執行大規模海上救援與人員撤離。

陳政宏指出，台船從50年前「海功號」開始建立自行設計建造遠洋船隻的能力，到如今「西拉雅號」展現造船技術半世紀來的跨越，台船正積極推動智慧船廠轉型，導入機器人協作手臂等自動化技術，深化國防自主與海事科技政策，未來台船將如期、如質完成全系列艦艇建造，持續為國內造船與無人載具產業鏈注入強勁動能，作為海巡與國家安全最堅實的後盾。

「西拉雅號」所搭載無人船設備。記者巫鴻瑋／攝影

「西拉雅號」配備強力水砲、中科院20公厘遙控砲塔，以及無人機（UAV）與無人船起降設備。記者巫鴻瑋／攝影

西拉雅族人與行政院長卓榮泰等人在「西拉雅號」前合影。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長卓榮泰與海委會主委管碧玲等人在交船典禮上接過「西拉雅號」船體模型。記者巫鴻瑋／攝影