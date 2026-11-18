首艘高緯度遠洋巡護船西拉雅號今天辦交船典禮，行政院長卓榮泰表示，未來5艘巡護船可能皆以原住民族命名，希望承襲原住民族守護家園精神，並向族群公平照顧的時代再向前邁進。

海巡署艦隊分署今天下午在台船公司高雄廠舉辦「西拉雅號」交船典禮，卓榮泰、海洋委員會主委管碧玲等人出席，過程中由西拉雅族人帶來祈福儀式，卓榮泰等人則在致詞後登船參觀。

卓榮泰表示，充實海巡各項防衛能量，不僅保障國家、國人安全，更向世界展現中華民國台灣有維護區域和平穩定的決心與能力，政府編列新台幣約426億元，要製造141艘海巡艦艇計畫，目前已交付129艘，剩餘12艘將於明年全數交付。

卓榮泰說，海委會及海巡署長年承接很多任務，尤其是灰色地帶侵擾、查緝毒品、打擊走私及海上救難救助等，到目前為止，統計驅離中國船舶618艘次，執行專屬經濟海域巡護173航次，且持續維護南海生態安全，強化海纜防衛安全，並確保國家海洋資源與權益。

卓榮泰提到，依農業部統計，遠洋漁業產量一年約49.7萬噸，年產值近460億元，占全國漁業總產量48%，為台灣重要海洋產業，因此海巡維護專屬經濟海域、海洋資源及巡護等工作，都在維護海洋資源能為國人共同享用，以及維護海上作業秩序，保護遠洋漁船員安全，盼藉西拉雅號在未來執行勤務上給予更多協助。

卓榮泰說，過去原住民族是這塊土地的主人，今天中華民國台灣是我們共同的家園，一定要與原住民族攜手合作，而新建的高緯度遠洋巡護船，經票選以原住民族名稱命名，是尊重原住民族歷史，並承襲原住民族勇敢、堅毅、守護家園的精神，期許大家共同努力為國家邁向更安全、更能保障自己、更均衡發展，以及族群公平照顧的時代。

海巡署說明，「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」於2021年7月由行政院核定，2026年至2031年間新建6艘巡護船，總經費約129億元，此次交船的「西拉雅號」總噸位約5000噸，續航力達1萬5000浬，具備於南、北緯55度範圍內執行長時間遠洋巡護任務能力，未來將作為首艘無人載具測試母艦。