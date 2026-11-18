國內無人機指標學校的虎尾科技大學，從民用、商用無人機進階到軍用，今天在中科院見證下和陸軍無人系統訓練指揮部簽署合作備忘錄，成為該指揮部成立後第一所簽署合作的大學，未來將結合虎科大航空學院的教學研究能量與軍方實務訓練需求，推動無人系統技術研發、快速製造、機動維修及測試驗證的交流合作，為台灣建立更完整的無人機技術人才基礎。

虎科大校長張信良指出，無人機技術與應用需求變化快速，尤其俄烏戰爭後，更能看出無人系統必須持續調整與發展，陸軍無人系統訓練指揮部成立，可看出無人機任務已從操作訓練延伸至研發、測試驗證等面向，所以應先掌握部隊的需求，再據以進行系統開發，才能讓無人機更符合部隊使用。

對於未來的合作基礎，張信良說，校方擁有深厚的機械、電機基礎，今年8月成立航空學院後，航空學院、工程學院及電資學院師生已占全校八成以上，加上飛機工程系拓展無人機技術發展，未來以既有的師資、設備及研發能量合作，未來可進一步設置研發據點，共為國內無人機產業盡心力。

因應戰場瞬息萬變，未來雙方將以無人系統快速製造、改裝整合及機動維修為優先合作方向，研議行動式機動節點、分散式生產製造車及野戰快速維修工作車等技術應用，並針對機體結構、快拆模組、3D列印、工具機加工、電性檢測及數位維修管理等進行技術交流與驗證。

陸軍無人系統訓練指揮部指揮官金漢龍表示，無人系統發展非常快速，已是國土防衛不可或缺的重要裝備與科技。除了裝備數量，更重要的是如何將新興科技轉化為部隊運用的戰力。指揮部負責陸軍無人系統的教育訓練、戰法及研發，盼透過產學合作，建立機制回應目前作戰及訓練面臨的問題並著眼於未來發展。

金漢龍指出，虎科大在製造及機械工程等領域具有研究能量，與部隊未來發展密切相關，未來希望在人才培育上有進展，讓教官及部隊透過合作機制接觸最新科技與知識，作為執行訓練及任務的基礎，此次是雙方合作的起點，未來後續將具體合作規畫逐步累積國防實力。

這項簽署由中科院無人機產業園區籌備副處長黃仲成等多位軍方和校方人員共同見證。

虎科大為陸軍無人系統訓練指揮部成立後第一所簽署合作的大學，由校長張信良（右）與無人系統訓練指揮部指揮官金漢龍（左）代表簽署。記者蔡維斌／攝影

虎尾科大與陸軍無人系統訓練指揮部簽署備忘錄，未來雙方合作共同研發無人機與人才培訓。記者蔡維斌／攝影

虎尾科大與陸軍無人系統訓練指揮部簽署合作，雙方就無人機研發與人才培訓交換意見。記者蔡維斌／攝影

虎科大研發處長宋朝宗說明未來雙方無人機合作的研發方向和相關領域。記者蔡維斌／攝影