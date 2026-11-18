在美中俄峰會前夕，俄羅斯軍機進入日本和台灣的防空識別區。國安會祕書長吳釗燮今天在社群平台X表示，看起來俄羅斯與中國的軍事合作更加穩固了，這對第一島鏈的民主國家不利。

我國防部證實，2架俄羅斯軍機在17日凌晨，先飛經南韓防空識別區，再闖入日本福岡縣西北方領空，並由台灣東北面進入中華民國防空識別區，於東南面脫離，我方運用聯合情監偵手段，全程掌握動態。

吳釗燮指出，俄羅斯同時施壓韓日台，這是在APEC周邊舉行的美中俄峰會之前發生的事，看起來俄中的軍事合作更加穩固，這對第一島鏈的民主國家不利。

吳釗燮也轉貼白宮訊息指出，美國總統川普17日與澳洲總理艾班尼斯、印度總理莫迪，及日本首相高市早苗在馬尼拉舉行「四方安全對話」（Quad），會中強調，「我們堅決反對包括透過武力或脅迫手段在內，任何試圖單方面改變現狀、破壞穩定的行動；此類行徑只會加劇緊張局勢，並損害區域的和平與穩定。」

吳釗燮表示，感謝美日印澳在Quad堅定反對單方面改變現狀的行動，以及承諾確保印太地區開放、安全且韌性的海上運輸走廊。