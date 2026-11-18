兩架俄國戰略轟炸機昨日大動作穿越韓國、日本和台灣周邊空域，戰略學者揭仲指出，昨日幾乎同一時段，中共也派出轟炸機和無人機在台灣東岸活動，他提醒，俄中有可能首度在台灣周邊空域進行聯合軍事行動，企圖在中美俄三方領袖高峰會前拉抬雙方的談判地位。

國防部公布，從昨日到今日清晨為止，共偵獲9架共機在台海周邊活動，從昨天上午6時開始，發現共軍轟炸機及無人機進入台灣東南方、綠島東方空域活動。淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲指出，在時間與空間上，有可能與兩架俄羅斯轟炸機通過台灣東南空域重疊。

揭仲認為，假如中共與俄羅斯的轟炸機真的在台灣東南空域「會合」，代表整個動作不僅是俄羅斯單方的行為，有可能是中共與俄羅斯的聯合武力展示，甚至不排除是中共與俄羅斯從2019年7月開始進行「聯合空中戰略巡航」後，首度有雙方轟炸機在離台灣領空不遠的空域進行聯合行動。

揭仲指出，今年5月底日本與菲律賓宣布將對台灣東部EEZ水域展開劃界談判，引發中共強烈不滿，6月27日中俄展開第11次「聯合空中戰略巡航」時，中共的2架轟-6轟炸機，與俄羅斯的2架Tu-95轟炸機在東海會合，由2架俄羅斯Tu-142巡邏機與4架中共殲-16戰機伴飛，從東海穿越宮古海峽至四國外海進行長距離共同飛行後，再原路折返。

整個行動在當時被解讀為強烈暗示俄羅斯支持中共對台灣東部EEZ水域的管轄權訴求，並願意共同對日本進行武力展示。

揭仲認為，假如昨天在台灣東南外海空域，確實出現中共與俄羅斯轟炸機聯合行動的情況，極可能是中共與俄羅斯在中美俄三方領袖高峰會前，藉由在台灣東南方及與那國島南方敏感空域的戰略轟炸機聯合巡航，展現雙邊在西太平洋安全議題上的高度戰略合作，拉抬北京與莫斯科的談判地位，並共同對日本施壓，甚至希望能誘導美國總統川普同意約束日本高市早苗政府的行為。