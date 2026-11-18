因應現代戰爭型態轉變加速新興科技導入軍事應用，陸軍無人系統訓練指揮部今天與虎尾科技大學簽署合作備忘錄，要將無人系統科技轉化為部隊可運用的實質戰力。

合作備忘錄由陸軍無人系統訓練指揮部上校指揮官金漢龍與虎科大校長張信良今天在虎科大共同簽署。

金漢龍致詞說，無人系統訓練指揮部負責陸軍無人系統的教育、訓練、測考跟研發。無人系統的重點不在裝備數量，而在於將科技轉化為部隊可持續運用的不對稱戰力，透過產學合作可將新興無人機科技轉化為實質國防戰力。

金漢龍表示，軍方也將成立創新實驗室，整合產學業界資源以加速解決作戰與訓練問題，借重科技大學在智慧製造與機電工程領域的豐厚師資及研究能量，厚植作戰演訓與保家衛國的學識基礎。

張信良表示，無人系統已成為台灣科技產業的重要發展方向，人才培育必須掌握未來技術需求，也要回應實際應用所面臨的問題。一套無人系統從研發設計、零組件製造、組裝測試，到後續維修與系統升級，都需要不同領域的工程人才共同投入。

張信良指出，此次與陸軍無人系統訓練指揮部合作，將有助於學校掌握實務需求，持續精進教學與研究方向，並為產業培養具備系統整合及問題解決能力的工程人才。

虎科大表示，依據合作備忘錄，雙方將以無人系統快速製造、改裝整合及機動維修為優先合作方向，研議行動式機動節點、分散式生產製造車及野戰快速維修工作車等技術應用，並針對機體結構、快拆模組、3D列印、工具機加工、電性檢測及數位維修管理等項目進行技術交流與示範驗證。