國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，其中8架次逾越中線進入中部、西南及東部空域，另有6艘共艦及2艘公務船，總計中共17機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時至昨天上午11時5分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次輔戰機及直升機，其中1架逾越中線。

國軍另於昨天上午7時10分至昨天下午1時10分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機。國軍並於昨天上午6時至昨天下午1時35分，在台灣東部空域偵獲中共3架次主戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。