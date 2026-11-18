退輔會主委嚴德發上午針對欣欣大眾百貨總經理周國健傳性騷擾多名女性，表示第一時間就要求基金會立刻成立專案小組，首先要做好輔導、協助、照顧當事人，也聘請律師協助當事人以法律程序維護權益。

面對媒體追問是否應停職調查，嚴德發表示，欣欣百貨是民股上市公司，不是退輔會的建制單位，退輔會的欣欣百貨股份不到五成，必須由董事會決定處置方式。目前地方政府和當地的派出所都已完成立案與備案，也約談了當事人，啟動正式調查程序。將來調查程序結案之後，退輔會會以公股的身份，要求欣欣百貨按照法律裁定的程序適法處理，毋枉毋縱。

嚴德發說，欣欣百貨是民股上市公司，不是退輔會的建制單位，所以依照民股公司治理的做法，按照董事會的程序，來決定周國健的去留。如果超過50%就是國營企業，可以由退輔會主導，但目前只是股東的一部分。目前已經啟動法定程序，將來也會由台北市政府社會局成立調查委員會來處理。

當事人反映在全案調查過程中，單位還直接將申訴性騷擾所需簽署的資料、心理諮商等文件，大剌剌放在當事人的辦公桌上，根本未盡性騷擾案件的保密義務。嚴德發強調，榮民榮眷基金會應該都有盡到保密的責任，相關資料都沒有提供，也都配合當事人的權益。