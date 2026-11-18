俄羅斯2架Tu-95戰略轟炸機昨天大動作穿越韓國、日本和台灣周邊空域，引發各國關注。國防部副參謀總長執行官黃志偉今天表示，俄國軍機穿越我們的防空識別區，並且侵犯鄰國領空，已經衝擊到區域和平穩定，國防部對此加以譴責。黃志偉強調，國軍對於台海周圍動態都有嚴密地掌握。

APEC領袖高峰會今天將在中國大陸深圳登場，不過俄羅斯2架Tu-95戰略轟炸機昨日大動作在韓國、日本及台灣周邊空域活動，最後飛抵越南峴港國際機場，引發相關各國關切。

黃志偉強調，俄國軍機在這個時候穿越我方的防空識別區，並且有侵犯鄰國領空的情況，它的行為衝擊到區域和平穩定，也不利於台海和平穩定現狀的維持，國防部對此加以譴責。

媒體追問，日本、韓國都有出動戰機監控應處，我方有沒有派出戰機？黃志偉表示，關於我方對於海空情況應處的各項部署以及兵力派遣，基於國防安全原則，不便多做說明。

他強調，對於俄國軍機動態，國軍按照經常戰備時期突發狀況處置規定都有嚴密地掌握，也會持續運用聯合情監偵手段加以掌握，確保區域和平穩定以及安全。

媒體追問，我方公布俄機動態的時機晚於日、韓，黃志偉回應，國防部是配合相關軍情發布時機做出發布。

對於俄機在APEC及美中俄高峰會前夕的刻意大動作，黃志偉說，相信俄羅斯有相關意圖，可是確實對亞太地區和平穩定現狀造成威脅，所以國防部對這個情況加以譴責。